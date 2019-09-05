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05.09.2019 - 07:27| milliyet.com.tr

Son dakika... Ülke şokta! Tren kamyonla çarpıştı: 30 yaralı

Japonya'nın Yokohama kentinde, bir tren kamyonla çarpıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı

Son dakika... Ülke şokta! Tren kamyonla çarpıştı: 30 yaralı

Japonya'nın en büyük ikinci kenti Yokohama'da, bir tren kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi yaralandı. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, yoldan çıkmış olan trenin bazı bölümlerinden siyah dumanların yükseldiği görülüyor.

Netanyahu'dan El-Halil kentine "provokatif" ziyaretİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine yaptığı ziyaret, Filistin makamları tarafından "ırkçı ve provokatif" olarak nitelendirildi.
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