Son dakika... Ülke şokta! Tren kamyonla çarpıştı: 30 yaralı

Japonya'nın en büyük ikinci kenti Yokohama'da, bir tren kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi yaralandı. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, yoldan çıkmış olan trenin bazı bölümlerinden siyah dumanların yükseldiği görülüyor.