HaberlerDünyaSon dakika... Ülke şokta! Tren kamyonla çarpıştı: 30 yaralı
05.09.2019 - 07:27| milliyet.com.tr
Son dakika... Ülke şokta! Tren kamyonla çarpıştı: 30 yaralı
Japonya'nın Yokohama kentinde, bir tren kamyonla çarpıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı
Japonya'nın en büyük ikinci kenti Yokohama'da, bir tren kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi yaralandı. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, yoldan çıkmış olan trenin bazı bölümlerinden siyah dumanların yükseldiği görülüyor.