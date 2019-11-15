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15.11.2019 - 11:29 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Ülkede bomba alarmı: Bina boşaltıldı!

Polonya'nın Plock kentinde, bir okulun yakınında bulunan 11 katlı bina, bir şüphelinin evinde patlayıcı madde bulunması nedeniyle boşaltıldı.

Son dakika... Ülkede bomba alarmı: Bina boşaltıldı!

Plock'ta bir okulun yakınında bulunan 11 katlı apartman, bir şüphelinin evinde patlayıcı madde bulunması nedeniyle boşaltıldı.

Patlayıcının türü açıklanmazken, şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. 11 katlı bina ve yakınındaki okul boşaltıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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