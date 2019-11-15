Son dakika... Ülkede bomba alarmı: Bina boşaltıldı!

Plock'ta bir okulun yakınında bulunan 11 katlı apartman, bir şüphelinin evinde patlayıcı madde bulunması nedeniyle boşaltıldı.
Patlayıcının türü açıklanmazken, şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. 11 katlı bina ve yakınındaki okul boşaltıldı.
Ayrıntılar geliyor...
"Simgelerin köprüsü" su üstünde yükseliyorTamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları, deniz içindeki çalışmalarının ardından başlatılan montajlarla su üstünde yükselmeye devam ediyor.