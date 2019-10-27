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HaberlerDünyaSon dakika... Ve Trump açıkladı: Bağdadi öldürüldü!
27.10.2019 - 16:21 | | AA

Son dakika... Ve Trump açıkladı: Bağdadi öldürüldü!

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında DEAŞ lideri el-Bağdadi'nin İdlib'de düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı. Trump, Bağdadi'nin intihar yeleğini patlatarak, korku ve panik içinde öldüğünü açıkladı. Trump, Türkiye'ye de operasyona destek olduğu için teşekkür etti ve "Türkiye hava sahasını kullanmamıza izin verdi" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump, "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı” değerlendirmesini yaptı.

Son dakika... Ve Trump açıkladı: Bağdadi öldürüldü!
Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Böyle takip ettiler
Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Böyle takip ettiler
Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Böyle takip ettiler
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ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin dün gece Suriye'de yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini belirterek, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak." ifadesini kullandı.

Bağdadi'nin operasyon esnasında bir tünele girdiğini ve Amerikan K9'larının onu takip ettiğini aktaran Trump, "Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti." açıklamasında bulundu.

Bağdadi'nin son birkaç haftadır radarlarında olduğunu vurgulayan Trump, operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

Trump ayrıca, "Suriyeli Kürtler" olarak tanımladığı YPG/PKK'nın da bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu kaydetti.

Donald Trump, "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı.” değerlendirmesini yaptı.

 

 

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