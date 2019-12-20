Son dakika | Yabancı savaş uçakları Libya'nın Misrata kentini vurdu

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Sözcüsü Mustafa el-Mecii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hava Savunma ve Hıttin Taburu kampları gibi Misrata kentindeki eski askeri noktalara hava saldırıları düzenlendiğini belirtti.

Savaş uçaklarının kime ait olduğuna dair bilgi vermeyen Mecii, saldırıda can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.

Mecii, saldırı sırasında insansız hava araçlarının kentin üzerinde uçuş yaptıklarının tespit edildiğini söyledi.

Bu hafta başında darbeci asker Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenlemişti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri nedeniyle ülkenin batısında, başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

BM LİBYA ÖZEL MİSYONU: ÜZGÜNÜZ

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Misyonunca, "Ülkedeki son gelişmeler ve kötüye giden askeri tırmanıştan dolayı üzgünüz" açıklamasında bulunuldu.

Misyonun resmi sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, ülkenin yaşadığı kriz için siyasi çözümün kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Misyon, Libya'ya dönük parçalanmaya yüz tutmuş olan uluslararası tavrın yeniden imarı için çaba göstermeye devam ediyor. Misyon, kan akıtılmaması ve sivil halkın daha fazla bir felaket yaşamaması hedefiyle uzlaşı masasına dönülmesi için Libyalıları teşvik etmeyi sürdürüyor. Ülkedeki son gelişmeler ve kötüye giden askeri tırmanıştan dolayı üzgünüz."

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 9 kentte seferberlik ilan edilmişti.