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24.09.2019 - 10:48 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Yeni doğan bebekler feci şekilde öldü

Cezayir'deki bir hastanede gece 04.00 sularında yükselen alevler, sekiz bebeğin yaşamını yitirmesine yol açtı.

Son dakika... Yeni doğan bebekler feci şekilde öldü

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de bir doğum hastanesinde çıkan yangında yeni doğmuş sekiz bebek hayatını kaybetti.

Tunus sınırındaki El Kued kentindeki hastaneden gece saat 04.00 sularında alevler yükseldi. Hiçbir yetişkinin yaralanmadığı yangında yeni doğmuş bebekler kurtarılamadı ve feci şekilde can verdiler.

Yüzbaşı Nasim Bernayui, "11 bebek, 107 kadın ve 28 çalışanı kurtardık ama maalesef sekiz bebeği kurtaramadık. Bazıları yandı, bazıları da soludukları duman nedeniyle öldü" dedi.

El Kued kenti, başkent Cezayir'in yaklaşık 600 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.

Resmi televizyon ENTV, başbakanlık tarafından soruşturma emri verildiği ve sağlık bakanının bugün hastaneyi ziyaret edeceğini duyurdu.

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