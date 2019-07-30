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30.07.2019 - 12:25| milliyet.com.tr

Son dakika... Yolcu uçağı kuleye çarptı!

Avustralya'da 62 yolcusu bulunan Cobham Aviation uçağı havalanmaya hazırlanırken eşine az rastlanır bir çarpışma yaşadı, yolcular şoka girdi.

Son dakika... Yolcu uçağı kuleye çarptı!

Avustralya'nın güneybatı ucundaki Perth'te bir uçak ışık kulesine çarptı.

Cobham Aviation 'a ait uçak, 62 yolcusuyla yerel saatle 14.20 sularında havalanmaya hazırlanıyordu.

Perth Havalimanı, uçağın ışık kulesine çarpmasının ardından acil servis ekiplerinin hemen olay yerine sevk edildiğini duyurdu. Çarpışma havalimanındaki diğer uçuşları etkilemedi.

Eşine az rastlanır kazanın ardından konuşan bazı yolcular, büyük şok geçirdiklerini söyledi.

Cobham Aviation şirketi uçakta hasar meydana geldiğini belirtirken, kimsenin yaralanmadığı bilgisini paylaştı.

Yolcu uçağı, Perth'ten Laverton'daki Granny Smith Gold Mine'a gidecekti.

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