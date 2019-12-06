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06.12.2019 - 12:21 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Atina yönetimi, Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın büyükelçisini ülkeden gönderiyor.

Son dakika... Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Türkiye'nin Libya ile yaptığı Doğu Akdeniz mutabakatının etkileri kendini göstermeye devam ediyor.

Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'nin 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası, 27 Kasım'da imzalandı.

Türkiye, bu anlaşmayla Yunanistan'la Güney Kıbrıs ve Mısır arasında bir kalkan oluşturdu ve münhasır ekonomik bölgesinin batı sınırını çizdi.

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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