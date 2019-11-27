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27.11.2019 - 10:35 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem

Girit Adası açıklarındaki şiddetli deprem, Yunanistan ana karasında da hissedildi.

Son dakika... Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın güneyindeki Girit Adası'nda 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerel saatle 09.23'te meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Girit Adası'nın batısındaki Platanos'a 40 kilometre uzaklıkta. Depremin yerin 56 kilometre altında gerçekleştiği bildiriliyor.

Hatay'dan başlayıp Doğu Akdeniz'i kat eden dev fay hattı, Girit'in güneyinden geçerek İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor. Söz konusu fay hattında sık sık depremler meydana geliyor.

Girit'te son olarak Ekim ayı sonunda 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Temmuz ayında ise 5.3'lük bir deprem meydana gelmişti.

 

 

İstanbul'da akılalmaz olay! Ani fren yapınca...Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda brandasız hafriyat kamyonundaki çamura dönüşmüş toprak otomobilin üzerine ve yola döküldü. Sürücüsünün ani fren yapmasından kaynaklandığı belirtilen kazada trafik durma noktasına geldi.
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