Son dakika... Yunanistan'da deprem!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yerel saatle 14.13'te bir deprem oldu.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), 5.1 büyüklüğündeki sarsıntının yerin iki kilometre altında meydana geldiğini bildiriyor. ESMC verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Magoula'ya yedi kilometre mesafede.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Atina'daki binaların sallandığını ve insanların panikle sokaklara koştuğunu aktarıyor.