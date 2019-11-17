Sri Lanka'da seçim zaferi Rajapaksa'nın

Sri Lanka'da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimin sonuçları belli oldu. Hükümete ait internet sitesi news.lk'de yer alan sonuçlara göre, Sri Lanka Halk Cephesi adayı Gotabaya Rajapaksa, geçerli oyların yüzde 51,68'ini alırken, en yakın rakibi, iktidardaki Ulusal Birlik Partisinin adayı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sajith Premadasa'nın oyu yüzde 42,8 oldu.

Premadasa, yaptığı açıklamada, halkın kararına saygı duyduğunu belirtti.

Seçimin galibi Rajapaksa'nın sözcüsü Keheliya Rambukwella da seçim sonuçlarını "halkın zaferi" olarak niteledi.

Sri Lanka Seçim Kurulu, dün oy verme işlemi başlamadan önce Müslüman seçmenleri taşıyan bir otobüsün taşlı ve silahlı saldırıya uğraması dışında seçim sırasında bir olay yaşanmadığını bildirdi.

'Ulusal güvenlik' merkezli kampanya





Tamil ayrılıkçılarıyla mücadelede önemli görevler üstlenmiş emekli asker Gotabaya Rajapaksa, seçim kampanyasının merkezine ulusal güvenlik konusunu yerleştirmişti.

Nisan ayında kiliseleri hedef alan terör saldırılarındaki istihbarat ihmalleri nedeniyle hükümeti suçlayan 70 yaşındaki Rajapaksa, ulusal güvenlik sağlanmadan toplumsal uzlaşıdan söz edilemeyeceğini savunuyor.

Paskalya saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.