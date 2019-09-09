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HaberlerDünyaSri Lanka'da tören alayındaki fil 18 kişiyi yaraladı
09.09.2019 - 15:14| AA

Sri Lanka'da tören alayındaki fil 18 kişiyi yaraladı

Sri Lanka'da Budistlerin katıldığı tören alayındaki fil 18 kişiyi yaraladı.

Sri Lanka'da tören alayındaki fil 18 kişiyi yaraladı

Yetkililer, olayın, hafta sonu başkent Kolombo yakınlarında meydana gelen olayda geçit alayındaki filin aniden kontrolden çıkarak seyircilerin üzerine doğru koştuğunu ve 18 kişiyi yaralandığını açıkladı.

Kazada, filin üzerindeki kişinin de düştüğü ve ezilmekten son anda kurtulduğu belirtildi.

Yaralanan 18 kişiden 16'sının taburcu edildiği kaydedildi.

Sri Lankalı Budistlerin geçit törenleri için büyük bir eğlence kaynağı olan süslü filler, zengin aileler tarafından ihtişam ve soyluluk göstergesi olarak sahipleniliyor.

Bazı Budist tapınakları da fil sahiplenirken filler katılımları için ülke genelindeki törenlere gönderiliyor.

 

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