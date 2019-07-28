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28.07.2019 - 08:49| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Stan Lee ‘New York’ta sokak ismi olsun’ önerisi

“Spider Man”, “Fantastik Dörtlü”, “X-Men”, “Daredevil”, “Hulk” ve “Iron Man” gibi birçok karakteri yaratan çizgi roman yazarı Stan Lee’nin adının New York’ta bir sokağa verilmesi bekleniyor. New York Şehir Konseyi bu şekilde geçen sene hayatını kaybeden Lee’nin anısını yaşatmak istiyor.

Stan Lee ‘New York’ta sokak ismi olsun’ önerisi

NBC‘nin aktardığına göre, konsey üyesi Fernando Cabrera’nın sunduğu yasa tasarısı Lee’nin New York’un Bronx bölgesinde doğduğunu hatırlatarak, sanatçının ismini taşıyacak sokağın Bronx’ta olmasını talep ediyor. Cabrera, “Stan Lee benim temsil ettiğim bölgede doğup büyüyen bir Bronx sakiniydi. O birçok ikonik süper kahramanın yaratılmasında rol oynayan bir dahi. Bay Lee’nin olağanüstü yeteneği sayısız çocuk ve yetişkine neşe verdi. O, isminin evinin olduğu bölgede anılmasını hak ediyor” diye konuştu. Konseyin tasarıyı kabul etmesi durumunda Stan Lee’nin ismi Bronx’taki “Üniversite Caddesi”ne verilecek. Modern çizgi romanların ‘mimarı’ kabul edilen Lee, 12 Kasım 2018’de Los Angeles’taki evinde hayatını kaybetmişti.

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