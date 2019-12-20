Star Wars Avrupa

Efsane bilim kurgu filmi Star Wars’un (Yıldız Savaşları) son filmi “The Rise of Skywalker”ın (Skywalker’ın Yükselişi) İngiltere’nin başkenti Londra’daki galası önceki gün gerçekleşti. Türkiye dahil tüm dünyada bugün vizyona giren filmin yıldızları Daisy Ridley, John Boyega, Keri Russell ve Billy Dee Williams kırmızı halıda boy gösterdi. Ancak galanın en dikkat çeken isimleri lacivert kadife bir elbise ile göz dolduran Daisy Ridley ve Nijeryalı John Boyega oldu. Star Wars serisinin her film galasında yer alan unutulmaz robot karakterler C-3PO, R2-D2 ve BB8 de geceye renk kattı. Öte yandan galada çevreci grup Extinction Rebellion’dan (Yok Oluş İsyanı) iklim aktivistleri eylem yaptı. -DIŞ HABERLER