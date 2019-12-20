MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Star Wars Avrupa
ABONE OL
20.12.2019 - 07:50 |

Star Wars Avrupa

Star Wars Avrupa

Efsane bilim kurgu filmi Star Wars’un (Yıldız Savaşları) son filmi “The Rise of Skywalker”ın (Skywalker’ın Yükselişi) İngiltere’nin başkenti Londra’daki galası önceki gün gerçekleşti. Türkiye dahil tüm dünyada bugün vizyona giren filmin yıldızları Daisy Ridley, John Boyega, Keri Russell ve Billy Dee Williams kırmızı halıda boy gösterdi. Ancak galanın en dikkat çeken isimleri lacivert kadife bir elbise ile göz dolduran Daisy Ridley ve Nijeryalı John Boyega oldu. Star Wars serisinin her film galasında yer alan unutulmaz robot karakterler C-3PO, R2-D2 ve BB8 de geceye renk kattı. Öte yandan galada çevreci grup Extinction Rebellion’dan (Yok Oluş İsyanı) iklim aktivistleri eylem yaptı. -DIŞ HABERLER

Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da eğlence mekanında bıçaklı kavga! Yaralılar var

İstanbul'da eğlence mekanında bıçaklı kavga! Yaralılar var

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

İndirimli olarak resmen başladı!

İndirimli olarak resmen başladı!

Doğa Koleji nasıl battı?

Doğa Koleji nasıl battı?

Sıradaki Haber