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25.11.2019 - 07:50 |

Stattan ceset çıktı

Stattan ceset çıktı

2020 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak Tokyo’daki olimpiyat stadının inşaatında kemikler bulundu. Eski stadın yerine yenisinin yapıldığı inşaat çalışmalarında 187 cesede ait kemik parçaları tespit edildi. Arkeologlar kemik parçalarını inceledi ve kalıntıların stadyumun yapıldığı yerde 100 yıl önce yıkılan Budist tapınağınında içinde olduğu mezarlığa ait olduğunu tespit edildi. Arkeologlar, buluntuların 1700’lere kadar geri tarihlenebileceğini belirtti. Kemiklerin inşaat alanından kaldırılmasının ardından çalışmanın devam ettirildiği ifade edildi. - SPOR SERVİSİ

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