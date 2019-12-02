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02.12.2019 - 13:07 | | AA

Stoltenberg'den Macron'a yanıt: 5. madde NATO'nun çekirdeğidir

Uluslararası ittifakın Genel Sekreteri, "Bunun ardındaki düşünce şudur; hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Potansiyel düşmanlar, bir saldırının tüm ittifaka yapılmış olduğunu ve buna tüm ittifakın cevap vereceğini bildiğinde herhangi bir saldırı yapamaz" dedi.

Stoltenberg'den Macron'a yanıt: 5. madde NATO'nun çekirdeğidir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden NATO'nun 5. maddesinin ittifakın çekirdeğini oluşturduğunu söyledi.

Stoltenberg, Alman Birinci Televizyonuna (ARD) açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 5. maddeye ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Stoltenberg, şunları söyledi:

"5. madde NATO'nun çekirdeğidir. Bunun ardındaki düşünce şudur; hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Potansiyel düşmanlar, bir saldırının tüm ittifaka yapılmış olduğunu ve buna tüm ittifakın cevap vereceğini bildiğinde herhangi bir saldırı yapamaz. Hep birlikte dünyanın en büyük askeri gücüyüz. 5. madde anlaşmanın bir yükümlülüğü. Fransa'dan ve tüm müttefiklerinden bunun yanında durmalarını bekliyorum."

İttifak içinde farklı düşüncelere rağmen birlik çağrısı yapan Stoltenberg, Londra'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinden çıkacak mesajın da bu yönde olacağını dile getirdi.

Stoltenberg, ''Londra'daki zirvede, ticaret, iklim dönüşümü, İran ve Suriye'nin kuzeyindeki durum dahil tüm bu farklılıklara rağmen birlikte durduğumuz mesajı verilmeli. Temel konularda birbirimizi karşılıklı korumalı ve savunmalıyız. Bugünkü gibi güvensiz bir dönemde NATO gibi güçlü ve çoğulcu kurumların önemi artıyor. Farklı partileri, hükümetleri, bakış açıları ve sorunları olan 29 farklı ülkeyiz ancak temel mesajda hemfikiriz; birlikte duruyoruz." diye konuştu.

Macron, 6 Kasım'da The Economist dergisine verdiği röportajda, NATO'yu eleştirerek, birliğin beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemişti.

NATO Antlaşması'nın bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan ve ortak savunma öngören 5'inci maddesine olan inancının sürüp sürmediği sorusuna da Macron, "bilmiyorum" yanıtını vermişti.

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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