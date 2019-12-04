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04.12.2019 - 21:01 | | AA

'Şu anda 5'li bir görüşme olacağı yönünde beklenti yok'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Berlin'de yapılan 3'lü görüşmenin ardından, "Şu anda 5'li bir görüşme olacağı yönünde beklenti yok." dedi.

'Şu anda 5'li bir görüşme olacağı yönünde beklenti yok'

 

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 25 Kasım'da Berlin'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdikleri 3'lü gayriresmi görüşmeye ilişkin, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarını Cumhurbaşkanlığında bilgilendirdi.

Başbakan Tatar, yaklaşık bir buçuk saat süren bilgilendirmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Akıncı'nın kendilerine Berlin temaslarıyla ilgili bilgi verdiğini söyleyerek, "Netice itibarıyla hepimizin bildiği şeyleri (Akıncı) söyledi. Orada gayriresmi bir toplantı yapılmıştı. Bilahare orada yapılan değerlendirmelerden sonra şu anda 5'li bir görüşme olacağı yönünde beklenti yok. Çünkü KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri gündemde, İngiltere de seçim derdinde ve Türkiye'nin de açıklamaları bu yönde." dedi.

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığındaki bilgilendirme sırasında, geçen hafta İngiltere temasları sırasında gündeme gelen, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin seçme ve seçilme haklarına ilişkin yasal düzenlemeleri de içeren birtakım konuları da ele aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve diğer parti liderleri görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapmadı.

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