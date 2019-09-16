MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSudan'da kolera salgını için yardım çağrısı
16.09.2019 - 00:16 | | AA

Sudan'da kolera salgını için yardım çağrısı

Sudan, ülkenin güneydoğusunda yayılan kolera salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) destek istedi.

Sudan'da kolera salgını için yardım çağrısı

 

Resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum, koleradan ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği Mavi Nil eyaletinde incelemelerde bulundu.

İçme suyu kaynaklarının ilaçlanmasının önemine değinen Tum, DSÖ'den kolera aşısı talep ettiklerini belirtti.

Bakanlık yetkilileri, şu ana kadar 80 kişide salgına rastlandığını, 15'inin karantina altında tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Bu arada Mavi Nil eyaleti yetkilileri, salgından dolayı bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bu şekilde ağustos ayında aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinin ardından Etiyopya sınırına yakın bölgelerde artış gösteren kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

ATO, yabancı temsilcilere Kalecik karası üzümünü tanıttıAnkara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay, geçen yıl 51 firmanın 27 ülkeye yaklaşık 10 milyon dolarlık şarap ihraç ettiğini ve bunların başında Belçika ve İngiltere geldiğini söyledi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bodrum'da makilik alanda korkutan yangın

Bodrum'da makilik alanda korkutan yangın

Neslican Tay kimdir? Neslican Tay yoğun bakımda mı, son durumu ne?

Neslican Tay kimdir? Neslican Tay yoğun bakımda mı, son durumu ne?

6 yıl sonra kahreden olay! Babasıyla aynı kaderi paylaştı

6 yıl sonra kahreden olay! Babasıyla aynı kaderi paylaştı

Contemporary Istanbul sona erdi

Contemporary Istanbul sona erdi

Sıradaki Haber