Sudan’ın devrik lideri Beşir hâkim karşısında

Beşir’in duruşması 31 Temmuz’da güvenlik gerekçesiyle, 17 Ağustos’ta ise Anayasal Bildiri Anlaşması nedeniyle iki kez ertelenmişti.

Devrik lider, “yolsuzluk, yasa dışı mal edinmek ve döviz bulundurmak” suçlamalarıyla yargılanıyor.

Ülkede, 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin, hızla rejim

karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Beşir, darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu devlet konuk evinden 17 Nisan’da başkent Hartum’daki Kuber Hapishanesi’ne nakledilmişti.