Suikast gerginliği!

İsrail, Gazze ve Suriye’nin başkenti Şam’da yaptığı hava saldırılarıyla İslami Cihad örgütünün üst düzey yöneticilerini hedef aldı. İsrail, Gazze’de düzenlediği hava saldırısıyla, İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu’l Ata’yı öldürdü.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Gizli Servisi Şin Bet ile ortaklaşa düzenlediğimiz saldırıda Gazze’de İslami Cihad’ın komutanı Beha Ebu’l Ata’yı hedef aldık” ifadesi kullanıldı. Saldırıya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından onay verildiği belirtilen açıklamada, “İslami Cihad’ın Gazze’deki faaliyetlerinin çoğunu fiiliyata geçiren Ebu’l Ata’nın saatli bir bomba gibi olduğu, İsrail vatandaşlarını ve askerlerini hedef alan operasyonlara doğrudan katıldığı” iddia edildi. Açıklamada, “Ebu’l Ata’nın ayrıca geçen yıl Gazze’den başlatılan sabotaj eylemlerinin çoğundan, 25 Ağustos 2019’da Sderot festival alanı ile 1 Kasım 2019’da Sderot’a roket atılmasından” sorumlu olduğu savunuldu. İran tarafından desteklenen İslami Cihad, Gazze’deki en güçlü ikinci silahlı örgüt durumunda.

Öldüğü doğrulandı

İslami Cihad’dan yapılan açıklamada da, saldırıda Ebu’l Ata ve eşinin öldüğü doğrulandı, tüm birliklerde teyakkuz haline geçildiğini kaydedildi. Açıklamada, saldırıya verilecek karşılığın “sınırsız ve İsrail’in işlediği suç kadar büyük olacağı” vurgulandı. İsrail’in saldırısına cevaben Sderot, Aşdod, Kudüs ve El-Hadira kentlerine roket atıldığı açıklandı. İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale de “Savaşa gidiyoruz. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tüm kırmızı çizgileri aştı. Yanıtımız güçlü olacaktır” ifadesini kullandı. Ebu’l Ata ve eşinin cenazesi, binlerce Filistinlinin katılımıyla Gazze’de toprağa verildi.

İsrail, İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri’yi de hedef aldı. İsrail’in İslami Cihad yöneticisinin Suriye’nin başkenti Şam’daki evine sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda Accuri’nin oğlu hayatını kaybetti. İslami Cihad tarafınan yapılan açıklamada, “Accuri’nin oğlu Muaz Ekrem el-Accuri ile Abdullah Yusuf Hasan’ın yaşamını yitirdiği” bildirildi.

Roket atışları başladı

Ebu’l Ata suikastının ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakın yerleşim bölgelerinde alarm verildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başta Aşdod kenti olmak üzere Gazze’ye yakın birçok bölgede uyarı sirenlerinin çaldığı ifade edildi. Gazze Şeridi’nden atılan roketler nedeniyle İsrail’in, başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok bölgesinde okullar ve iş yerleri tatil edildi, tren seferlerine ara verildi. Gazze’den İsrail tarafına yaklaşık 150 roket atıldığı, bunların bir bölümünün İsrail’e ait “Demir Kubbe” hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İsrail basınında çıkan haberlerde de Sderot kentinde iki eve roket isabet ettiği, can kaybının ise yaşanmadığı aktarıldı. Gazze’den atılan bir roketin Sderot kentinde bir tekstil fabrikasına isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Roket atışlarının ardından İsrail ordusu, Gazze’de bulunan İslami Cihad Hareketi’ne ait hedefleri savaş uçaklarıyla vurmaya başladıklarını duyurdu. İsrail ordusu, “Savaş uçaklarımız Gazze’deki İslami Cihad hedeflerini vurmaya başladı” açıklamasını yaptı. İsrail7in saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor.