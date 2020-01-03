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03.01.2020 - 12:20 | | AA

Süleymani'nin öldürülmesine Suriye içinden farklı tepkiler geldi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybeden İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesini, "Suriye'deki sivillere yönelik ihlallerden sorumlu savaş suçlusunun sonu" olarak değerlendirirken, Beşşar Esed rejimi ise ona sahip çıkarak, saldırıyı kınadı.

Süleymani'nin öldürülmesine Suriye içinden farklı tepkiler geldi

SMDK, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Katliamlar ve Suriyelilerin tehcirlerinden sorumlu terörist Süleymani'nin öldürülmesi, Suriye'deki sivillere yönelik ihlallerden sorumlu savaş suçlusunun sonunu temsil ediyor." denildi.

Suriye'de gelinen noktada Süleymani'nin büyük rol oynadığının ifade edildiği açıklamada, uluslararası toplumdan, suçluların yargılanması konusunda üzerine düşeni yerine getirmesi istendi.

ESED REJİMİNDEN SALDIRIYA KINAMA

Beşşar Esed rejimi ise, Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesine tepki gösterdi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, rejimin dışişleri bakanlığından bir yetkili, "Süleymani ve Mühendis'in ABD'nin saldırısında öldürülmesini en sert ifadelerle kınıyoruz." dedi.

Rejim yetkilisi, saldırının bölgedeki gerginliği tırmandıracağını ileri sürerek, Irak ve İran'ın yanında olduklarını kaydetti.

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