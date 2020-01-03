Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İngiltere'den 'gerilimi düşürme' çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım Süleymani'nin liderliğindeki Kudüs Gücü'nün teşkil ettiği "saldırgan tehdidin daima fakında olduklarını" bildirdi.

"(Süleymani'nin) Ölümünün ardından bütün tarafları gerilimi düşürmeye çağırıyoruz." ifadesini kullanan Raab, "Daha fazla çatışma hiçbirimizin çıkarına değil." değerlendirmesinde bulundu.