03.01.2020 - 14:39 | | AA
Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İngiltere'den 'gerilimi düşürme' çağrısı
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin ardından "bütün tarafları gerilimi düşürmeye" çağırdı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım Süleymani'nin liderliğindeki Kudüs Gücü'nün teşkil ettiği "saldırgan tehdidin daima fakında olduklarını" bildirdi.
"(Süleymani'nin) Ölümünün ardından bütün tarafları gerilimi düşürmeye çağırıyoruz." ifadesini kullanan Raab, "Daha fazla çatışma hiçbirimizin çıkarına değil." değerlendirmesinde bulundu.