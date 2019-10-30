MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSuriye Anayasa Komitesi toplantısı başladı
30.10.2019 - 14:29 | | AA

Suriye Anayasa Komitesi toplantısı başladı

İsviçre'nin Cenevre kentinde ilki düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantısı, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in açılış konuşmasıyla başladı. Pedersen, "Rejim ve muhalefetin üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an" dedi.

Suriye Anayasa Komitesi toplantısı başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Anayasa Komitesi toplantısının açılış töreninde, "Rejim ve muhalefetin üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an." dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde ilki düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantısı, Pedersen'in açılış konuşmasıyla başladı.

Pedersen, "Rejim ve muhalefetin üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an." dedi.

Sivil toplumun 50 üyesinin iki heyet arasında salonda hazır bulunduğunu belirten Pedersen, bu kişilerin farklı din, bölge ve deneyimlerden gelmesinin sürece büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Pedersen, "Komite, bazı prensiplere dayanarak toplanıyor. Bunlar BM şartı, Güvenlik Konseyi kararları, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, egemenliği ve anayasa yapımının Suriyelilerin öncülük ettiği ve sahibi bir süreç olduğu ilkelerimizi oluşturuyor." diye konuştu.

"Ekibimden anayasanıza ne yazacağınızı söylemesini beklemeyin. Siz Suriyeliler, bu Komite'nin üyeleri, taslağınızı kendiniz hazırlayacaksınız ve Suriye halkı onaylayacak." diyen Pedersen, ara buluculuk görevini tüm iyi niyetiyle üstleneceğini vurguladı.

Komite'nin Suriyeli 150 üyesinin de hazır bulunduğu toplantı, rejim heyetinin eş başkanı Ahmed Kuzbari ve muhalefet heyetinin eş başkanı Hadi el Bahra'nın konuşmasıyla sürecek.

İşte yeni metrobüs!İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrobüste daha yüksek yolcu kapasiteli yeni araçları test etmeye başladı. İBB Metrobüs İşletme Daire Başkanı Arif Duran, "Filomuzdaki araçların yeni nesil araçlarla değiştirmek istiyoruz" dedi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

9 kişinin öldüğü hızlı tren kazası davasında flaş gelişme!

9 kişinin öldüğü hızlı tren kazası davasında flaş gelişme!

Meteoroloji uyardı! Cuma günü geliyor...

Meteoroloji uyardı! Cuma günü geliyor...

MasterChef Rıfat kimdir? Rıfat Yurttaş nereli?

MasterChef Rıfat kimdir? Rıfat Yurttaş nereli?

Arda ile Omuz Omuza'nın yeni konuğu Selin Şekerci! Selin Şekerci kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Arda ile Omuz Omuza'nın yeni konuğu Selin Şekerci! Selin Şekerci kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Sıradaki Haber