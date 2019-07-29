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29.07.2019 - 13:10| AA

Suriye Deyrizor'da koalisyon saldırısı

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Irak sınırındaki Zir beldesini bombardımana tuttu, saldırıda beş sivil hayatını kaybetti.

Suriye Deyrizor'da koalisyon saldırısı

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları gece geç saatlerde Deyrizor ilinin doğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Zir beldesinde, tarlada çalışan çiftçileri "DEAŞ üyesi oldukları" şüphesiyle hedef aldı.

Saldırı sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

YPG/PKK 13 sivili öldürmüştü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, 16 Temmuz'da da Deyrizor'da bir DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirmek için düzenledikleri operasyonda 13 sivili öldürmüştü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 20 Mart'ta yayımladığı raporunda, ABD öncülüğündeki koalisyonun, Eylül 2014'teki müdahalesinden 20 Mart 2019'a kadarki sürede 924'ü çocuk, 656'sı kadın olmak üzere toplam 3 bin 35 sivili öldürdüğünü duyurmuştu.

ABD destekli YPG/PKK, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin doğusunu Aralık 2018'de DEAŞ'lıları çıkararak ele geçirmişti.

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