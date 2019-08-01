Suriye için teknik heyetler buluşuyor

Görüşme; Türkiye, İran ve Rusya’dan teknik heyetler ile ilk kez Lübnan ve Irak’tan da yetkililerin katılımıyla olacak. Suriye hükümetini ve muhalefeti temsil eden heyetlerin de görüşmelere katılması bekleniyor.

Türk heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık edeceği görüşmelerde, Suriye’de normalleşmeyi sağlamak için atılacak adımlar ana başlık olacak. Görüşmelerde, İdlib ve çevresinde tesis edilmesi kararlaştırılan çatışmasızlık bölgeleri, sahadaki güncel durum gibi konular ele alınacak. Teknik heyetler arası bugün başlayacak temasların ardından üçlü liderler zirvesi eylülde İstanbul’da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılacağı zirvede, teknik heyetler tarafından yürütülen çalışmalara son şekli verilecek.