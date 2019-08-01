MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSuriye için teknik heyetler buluşuyor
01.08.2019 - 08:19| ECEM TOPLAR - Ankara

Suriye için teknik heyetler buluşuyor

Suriye’deki çatışmaları durdurmak için 2017’de başlatılan Astana görüşmelerinin 13’ncüsü bugün Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da başlayacak.

Suriye için teknik heyetler buluşuyor

Görüşme; Türkiye, İran ve Rusya’dan teknik heyetler ile ilk kez Lübnan ve Irak’tan da yetkililerin katılımıyla olacak. Suriye hükümetini ve muhalefeti temsil eden heyetlerin de görüşmelere katılması bekleniyor.

Türk heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık edeceği görüşmelerde, Suriye’de normalleşmeyi sağlamak için atılacak adımlar ana başlık olacak. Görüşmelerde, İdlib ve çevresinde tesis edilmesi kararlaştırılan çatışmasızlık bölgeleri, sahadaki güncel durum gibi konular ele alınacak. Teknik heyetler arası bugün başlayacak temasların ardından üçlü liderler zirvesi eylülde İstanbul’da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılacağı zirvede, teknik heyetler tarafından yürütülen çalışmalara son şekli verilecek. 

İETT otobüsü, servis aracına çarptı: 6 yaralıSultangazi Habipler yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Arnavutköy istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü önünde giden servis aracına çarptı. Otobüs ve servis aracında ağır hasar meydana geldi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tarım işçilerini taşıyan panelvan devrildi! Ölü ve yaralılar var!

Tarım işçilerini taşıyan panelvan devrildi! Ölü ve yaralılar var!

Bedelli Askerlik kuraları ne zaman çekilecek? Sevkler ne zaman başlayacak?

Bedelli Askerlik kuraları ne zaman çekilecek? Sevkler ne zaman başlayacak?

Sabah saatlerinde düğmeye basıldı! Gözaltına alındılar

Sabah saatlerinde düğmeye basıldı! Gözaltına alındılar

Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri için son gün ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?

Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri için son gün ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?

Sıradaki Haber