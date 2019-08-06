MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSuriye'nin kuzeyinde iki patlama
06.08.2019 - 11:09| AA

Suriye'nin kuzeyinde iki patlama

Cerablus ilçesinde sivil ve askeri araçlara yerleştirilen bombaların dün akşam saatlerinde infilak etmesi sonucu iki kişi öldü, bir sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde iki patlama

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesinde iki araca yerleştirilen bombaların patlaması sonucu iki kişi öldü, bir sivil yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Cerablus yerel meclisinin bir üyesi ile Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait araca yerleştirilen bombalar infilak etti.

Saldırılarda iki ÖSO mensubu hayatını kaybetti ve bir sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı ancak güvenlik birimleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin üçte birini işgal eden YPG/PKK, sık aralıklarla Azez, Bab, Cerablus ve Afrin'deki sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor.

Tavuk yüklü TIR uykudaki 2 çocuğa kabusu yaşattıAdana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan canlı tavuk yüklü TIR, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Olayda, duvarı yıkılan evde uyuyan 2 küçük kardeş, enkaz altında kalarak yaralanırken, yaklaşık bin tavuk telef oldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fabrikada elini makineye kaptırdı!

Fabrikada elini makineye kaptırdı!

Denize düşen Gürcü gencin cansız bedeni bulundu

Denize düşen Gürcü gencin cansız bedeni bulundu

Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15'i telef oldu

Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15'i telef oldu

Yavru flamingolar için 87 gönüllü gece saat 03.00'te mesai yaptı

Yavru flamingolar için 87 gönüllü gece saat 03.00'te mesai yaptı

Sıradaki Haber