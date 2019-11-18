MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriKorkunç kaza... Otobüsün altında kaldı!
18.11.2019 - 12:45 | | DHA

Korkunç kaza... Otobüsün altında kaldı!

Rusya'da bir otobüs sürücüsü, otobüsün el frenini çekmeyi unuttu. O sırada torunuyla otobüsten indikten sonra önünden geçen yaşlı bir kadın, otobüsün altında kaldı.

Korkunç kaza... Otobüsün altında kaldı!

Olay, başkent Moskova'da bulunan Akademika Pavlova Caddesi'nde meydana geldi. Son durağa gelen otobüsün sürücüsü, tüm yolcuların otobüsten inmesiyle birlikte yerinden kalktı, ancak el frenini çekmeyi unuttu. Otobüsün öne doğru hareket etmesiyle birlikte, o sırada otobüsün önünden torunuyla birlikte geçmekte olan yaşlı bir kadın, otobüsün altında kaldı.

Otobüs, sürücünün müdahale etmesi sonucu durduruldu ve yaşlı kadın olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaşlı kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ve çocuğun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sokakta telefonuyla oynayan çocuğu gasp etti!İstanbul Bahçelievler’de bir şüpheli sokakta oturan çocuğun telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkutan kaza! Kamyonet yan yattı

Korkutan kaza! Kamyonet yan yattı

BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri

BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri

Şok itiraf! Rüyasında tecavüze uğradığını görünce...

Şok itiraf! Rüyasında tecavüze uğradığını görünce...

Başak burcu genel özellik ve günlük burç yorumu

Başak burcu genel özellik ve günlük burç yorumu

Sıradaki Haber