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30.11.2019 - 07:50 |

‘Susuz’ futbolcular sakatlanıyor

750 futbolcu üzerinde yapılan araştırmaya göre, yeterince su içmeyen futbolcuların çok daha kolay sakatlandığı ortaya çıktı

‘Susuz’ futbolcular sakatlanıyor

Brüksel Üniversitesi araştırdı

Futbolcu sakatlıkları konusunda yapılan bilimsel bir araştırma, bu sakatlıkların oluşumuyla ilgili ilginç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Brüksel Üniversitesi Beden Eğitimi ve Fizyoterapi Fakültesi, amatörden profesyonele uzanan toplam 750 futbolcu üzerinde gerçekleştirdiği ve iki yıl süren araştırmanın sonunda, su içme sıklığıyla sakatlıklar arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu. Buna göre, yeterince su içmeyen futbolcular daha kolay sakatlanıyor.

Kramplar da daha fazla oluyor

Özellikle kas sakatlıkları gibi dışarırdan bir darbeye maruz kalmaksızın ortaya çıkan sakatlıkların üçte ikisinde, yeterli su içilmemesinin etkili olduğu belirlendi. Yeteri kadar su içmeyen sporcularda, sakatlanmaların yanı sıra krampların da çok daha fazla görüldüğü tespit edildi. Birçok kulüpte sağlık ekiplerinin oyuncuları ne kadar su içmeleri gerektiği konusunda bilgilendirdiği ancak oyuncuların buna riayet etmeleriyle ilgili sıkıntı olduğu aktarıldı.

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