MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSuudi Arabistan 85 Türk TIR'ını günlerdir bekletiyor
31.07.2019 - 12:18| AA

Suudi Arabistan 85 Türk TIR'ını günlerdir bekletiyor

Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'na ulaşan araçların kontrolden geçmesine rağmen hareket etmelerine izin verilmiyor, TIR şoförlerinin aileleri endişeli.

Suudi Arabistan 85 Türk TIR'ını günlerdir bekletiyor

Suudi Arabistan makamları, 85 Türk tırını 10 gündür hiçbir gerekçe göstermeden gümrükte bekletiyor.

AA muhabirine konuşan Türk şoförlerden Arif Vural, İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 21 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın kuzeybatısından Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'na ulaştıklarını belirtti.

Limanda resmi kontrollerden geçtiklerini dile getiren Vural, ardından bekletme sahasına alındıklarını ve 10 gündür ülkeye girişlerine izin verilmediğini aktardı.

Suudi Arabistanlı gümrük memurları ya da limandaki diğer çalışanların kendilerine hiçbir bilgi vermediğini söyleyen Vural, ne zamana kadar bekletileceklerini bilmediklerini ifade etti.

Suudi Arabistan 85 Türk TIRını günlerdir bekletiyor


Aileleri endişeli

Araçlarındaki yüklerin tekstil ve gıda ürünlerinden oluştuğunu aktaran Türk tır şoförü, evlerinden uzakta kaldıklarını ve ailelerinin de durumlarından endişe duyduğunu dile getirdi.

Arif Vural, aşırı sıcak iklim nedeniyle bazı arkadaşlarının rahatsızlık yaşadığını belirterek, Türk yetkililere kendileriyle yakından ilgilenilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye konuyu yakından takip ediyor

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Duba Limanı'nda bekletilen Türk tırlarının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip ediyor ve Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunuyor.

Erzurum’da yaban hayatı fotokapan ile görüntülendiErzurum’da yaban hayatı fotokapanlarla izleniyor. Kurulan fotokapanlarla Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü ormanlarında vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi türler görüntülendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da korku dolu anlar! Ezip geçti

İstanbul'da korku dolu anlar! Ezip geçti

Son Dakika... Erzurum'da deprem

Son Dakika... Erzurum'da deprem

YDS/2 geç başvuru tarihi ne zaman?

YDS/2 geç başvuru tarihi ne zaman?

'Gaybubet evi' yapılanması davasında karar!

'Gaybubet evi' yapılanması davasında karar!

Sıradaki Haber