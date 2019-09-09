Suudi Arabistan zenginleştirilmiş uranyum üretimi yapmak istiyor

Prens Abdülaziz bin Selman Abu Dhabi'de düzenlenen enerji konferansında, "Bu konudaki çalışmalarımızda ihtiyatla ilerliyoruz, iki nükleer reaktörle denemeler yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan’ın Basra Körfezi kıyısında inşa etmeyi planladığı iki nükleer reaktör için 5 ülkeden yaklaşık 14 milyar dolar değerinde teklif aldığı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanmaya başlamak istediklerini açıklamıştı.

Öte yandan Suudi Arabistan, Prens Abdulaziz bir Salman'ın yeni Enerji Bakanı olarak atanmasının ardından yaptığı açıklamada, OPEC öncülüğündeki üretim kısıntısı anlaşmasının devam edeceğini duyurdu. Prens Abdulaziz, enerji portföyününü yönetimi için iktidardaki Suud ailesi içinden seçilen ilk isim oldu.

Suudi bir yetkili yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın petrol veya OPEC politikasında değişiklik yok. Prens Abdulaziz OPEC ve OPEC dışı üreticiler ile işbirliğini güçlendirmek üzerinde çalışacak" diye konuştu.