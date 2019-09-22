Suudi Arabistan'a ek asker! ABD Körfez’e asker gönderiyor

Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenlenen saldırının ardından bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) talebi üzerine Körfez’e hava savunma konusunda destek sağlamak üzere askeri kuvvet sevk edeceklerini açıkladı. Beyaz Saray’da Suudi Arabistan’ın Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıya ilişkin düzenlenen ulusal güvenlik toplantısından sonra Bakan Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Pentagon’da ortak basın toplantısı düzenledi.



Saldırının bölgede “gerginliği dramatik bir şekilde artırdığına” dikkati çeken Esper, “Tüm belirtiler saldırıdan İran’ın sorumlu olduğunu gösteriyor” dedi. Esper, “Krallığın destek talebi üzerine Başkan (Donald Trump) özellikle de hava ve füze savunmasına odaklı savunma amaçlı olarak ABD kuvvetlerinin bölgeye sevk edilmesine onay verdi. Aynı zamanda Suudi Arabistan ve BAE’ye kendilerini savunma kabiliyetlerini geliştirmek için ekipman tedariğini hızlandıracağız” dedi. Esper’e ABD’nin İran’ı vurmasının hâlâ söz konusu olup olmadığı sorusuna Esper, “Şu an bulunduğumuz nokta bu değil” yanıtını verdi.



Sayı yüksek değil



ABD’nin kuvvet sevkiyatının, İran’a saldırı konusunda açıkça mesaj vermek, kaynakların serbest akışını sağlamak, kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak amacı taşıdığını dile getiren Esper, “Başkan’ın da ifade ettiği gibi ABD İran ile bir çatışmanın peşinde değil ancak bununla birlikte gerekli olduğu takdirde tüm askeri seçeneklerimiz de mevcuttur” diye konuştu. ABD’nin saldırıya tepkisinin bundan ibaret olup olmadığına dair bir soruya Esper, “Bu saldırılara karşılık attığımız ilk adımdır bu” yanıtını verdi.



Diğer taraftan, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ise gönderilecek kuvvetlerin temelde savunma amaçlı olacağını ancak bu konuda henüz detayların netleşmediğini açıkladı. “Asker sayısını binlerce olarak niteleyebilir misiniz?” şeklindeki bir soruya ise Dunford, “Binlerce değil” cevabını verdi. Bölgedeki hava savunma sistemlerinin yeterli olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan ABD’li komutan, “Tek bir sistem bu tür saldırılara karşı yeterli olamaz” diye konuştu.



Bununla birlikte ön soruşturmanın Aramco’nun iki tesisini vuran saldırılarda İran silahlarının kullanıldığını gösterdiğini öne süren Suudi Arabistan’ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, soruşturma tamamlandığında İran’ın sorumluluğu kanıtlanırsa “gerekli adımları atacakları” vurgusunu yaptı.



İran: Hazırız



Öte yandan İran’dan da konuyla ilgili sert açıklamalar geldi. Başkent Tahran’da “Kutsal Savunma Haftası” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen fuarda, 20 Haziran’da düşürülen “RQ-4A Global Hawk” dahil İngiltere, İsrail ve ABD’ye ait 10 İHA sergilendi. Burada konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, sahip oldukları gücün küçük bir bölümünü kullandıklarını ve büyük güçlerinin ise gizli olduğunu ileri sürdü. Selami, ABD’nin askeri müdahaleyle ilgili açıklamalarını eleştirerek “Her türlü saldırıya karşı kesin cevap verecek irademiz var. Sahasının savaş meydanına dönmesini isteyen buyursun. Savaş için hazırlıklarımızı tamamladık ve her türlü senaryoya hazırız” diye konuştu.



Yemen’deki Husi milisler, Suudi petrol tesislerine düzenlenen iki saldırıyı üstlendiler. Ancak hem ABD hem de Suudi Arabistan saldırılardan İran’ı sorumlu tutuyor.