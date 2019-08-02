MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSuudi Arabistan'da bekletilen Türk TIR'larıyla ilgili flaş gelişme
02.08.2019 - 23:16

Suudi Arabistan'da bekletilen Türk TIR'larıyla ilgili flaş gelişme

Suudi Arabistan makamları, 21 Temmuz'dan beri beklettiği Türk TIR'larının geçişine izin verdi.

Suudi Arabistan'da bekletilen Türk TIR'larıyla ilgili flaş gelişme

AA muhabirine konuşan Türk şoförler, İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 12 gündür bekletildikleri Suudi Arabistan'ın kuzeybatısından Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'ndan bu akşam çıkmaya başladıklarını anlattı.

Duba Limanı gümrük görevlilerinin akşam saatlerinden itibaren evraklarını ellerine teslim etmeye başladığını aktaran şoförler, 85 tırdan 60'ının limandan çıktığını diğerlerinin ise yarın çıkacaklarını ifade etti.

Bu ülkedeki aşırı sıcaktan dolayı 12 günü zor geçirdiklerini ifade eden şoförler, son olarak arkadaşlarından birinin sıcak nedeniyle fenalaştığını söyledi.

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Duba Limanı'nda bekletilen Türk TIR'larının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etmiş ve Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

Şiddetli rüzgar minibüsü devirdi: 6 yaralıKars’ta, diyaliz hastalarının taşındığı minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, 6 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şans oyunları hangi gün çekiliyor? On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, Milli Piyango çekiliş günleri

Şans oyunları hangi gün çekiliyor? On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, Milli Piyango çekiliş günleri

FETÖ'nün sözde "Balıkesir büyük bölge talebe mesulü" tutuklandı

FETÖ'nün sözde "Balıkesir büyük bölge talebe mesulü" tutuklandı

Bombalı eylem için sınırı geçen terörist yakalandı

Bombalı eylem için sınırı geçen terörist yakalandı

Dumanlar her yeri kapladı

Dumanlar her yeri kapladı

Sıradaki Haber