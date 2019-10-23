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23.10.2019 - 22:07 | | İHA

Suudi Arabistan'da flaş karar! Görevden alındı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim Abdulaziz el Assaf görevden alındı.

Suudi Arabistan'da flaş karar! Görevden alındı

 

Suudi Arabistan Kraliyet Kararnamesi’ne göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim Abdulaziz el Assaf’ın görevine son verilerek, yerine Prens Faysal bin Farhan Al Suud atandı. Öte yandan el Assaf’ın neden görevinden alındığına dair açıklama yapılmadı.

27 Aralık 2018'de Kral Selman, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr’i görevden alarak yerine İbrahim Abdulaziz el Assaf’ı atamıştı.

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