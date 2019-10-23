MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSuudi Arabistan'da flaş karar! Görevden alındılar
23.10.2019 - 22:07 | | AA

Suudi Arabistan'da flaş karar! Görevden alındılar

Suudi Arabistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Kraliyet kararıyla görevden alındı.

Suudi Arabistan'da flaş karar! Görevden alındılar

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf ve Ulaştırma Bakanı Nebil el-Amudi, Kraliyet kararıyla görevlerinden alındı.

Dışişleri Bakanlığına Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud getirilirken, Ulaştırma Bakanlığı görevine de Salih bin Nasır el-Casir atandı.

Faysal bin Ferhan, şubat ayından bu yana Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçisi olarak görev yaparken, Casir ise Suudi Arabistan Havayolları Genel Müdürü'ydü.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden kısa bir süre sonra Adil el-Cubeyr Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmış yerine İbrahim el-Assaf getirilmişti.

Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rusya, Suriye'nin kuzeyinde ilk devriyesini yaptı

Rusya, Suriye'nin kuzeyinde ilk devriyesini yaptı

Kurşun 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kurşun dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Kurşun 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kurşun dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Niğde'de silahlı kavga: Ağabeyi gözlerinin önünde can verdi!

Niğde'de silahlı kavga: Ağabeyi gözlerinin önünde can verdi!

Afili Aşk 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19. son bölümde Kerem, Ayşe'yi...

Afili Aşk 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19. son bölümde Kerem, Ayşe'yi...

Sıradaki Haber