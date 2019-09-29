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29.09.2019 - 15:29 | | DHA

Suudi Arabistan’da tren istasyonunda yangın

Suudi Arabistan’da tren istasyonunun çatısında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

Suudi Arabistan’da tren istasyonunda yangın

Suudi Arabistan’nın Cidde kentinde bulunan Al-Haramain Tren İstasyonu’nun çatısında yangın çıktı.

Yükselen dumanların uzak mesafelerden görülebildiği belirtildi. Yangında, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, tren istasyonuna çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği ve müdahalelerin sürdüğü açıklandı.

    Suudi Arabistan'da tren istasyonunda yangınSuudi Arabistan'da tren istasyonunun çatısında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.
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