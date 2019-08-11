Suudi Arabistan'dan 'acil toplantı' çağrısı

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı açıklamada "Suudi Arabistan, geçici başkentteki gelişmeleri endişeyle izlemektedir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Aden'de çıkan anlaşmazlıklardaki tüm tarafların Suudi Arabistan'da toplanma çağrısı yapıldı.

İran tarafından desteklenen "terörist Husi milisleri ve diğer terör örgütlerine" karşı konulmasının önemine işaret edilen açıklamada, anlaşmazlıkların tartışılması, aklı selimin galip gelmesi, ayrılığın terk edilmesi için diyaloğun gerekli olduğu kaydedildi.

Öte yandan Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu tarafından yapılan çağrıda, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı teşkilatların Aden'deki kontrol ettikleri noktalara çekilmeleri istendi.

Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Hizam Emni güçlerinin Aden'i kontrolü altına almasının ardından böyle bir açıklamanın gelmesi dikkati çekti.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden siyasi gözlemciler, BAE'nin birkaç gün önce Yemen'den çekileceğine ilişkin açıklamaları sonrasında Hizam Emni güçlerinin Aden'deki operasyonu başlatarak kenti kontrolü altına almalarının önceden planlanmış bir strateji olduğunu ve gelişmelerden BAE'nin sorumlu olmadığı algısının verilmek istendiğini dile getiriyor.