Taciz suçlaması istifa getirdi

Dünyaca ünlü 78 yaşındaki İspanyol tenor Placido Domingo, 20 kadın tarafından cinsel tacizle suçlanıyor. Kadınlardan bazıları, Domingo’nun istediklerini yapmadıkları takdirde kariyerlerine zarar verme tehdidinde bulunduğunu da söyledi. Mağdur olduklarını söyleyen kadınların iddiaları, ABD merkezli Associated Press haber ajansı tarafından iki raporda yayınlandı. Tüm bu suçlamalar nedeniyle Amerikan Müzik Sanatçıları Birliği, Placido Domingo hakkında soruşturma başlattı.

Çekilmeyi kabul etti

Cinsel taciz iddialarının ardından Domingo’nun görev yaptığı New York’taki Metropolitan Opera’dan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Domingo’nun Metropolitan Opera’dan ayrıldığı, daha önceden programlanmış performanslarından çekilmeyi kabul ettiği bildirildi. Operanın efsane sesi de cinsel taciz iddialarını reddetmesine rağmen Metropolitan Opera ile 51 yıllık ilişkisinin sona erdiğini söyledi. Başka kuruluşlar da Domingo’nun konserlerini iptal ettiklerini duyurmuştu.