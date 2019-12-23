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23.12.2019 - 10:52 | | AA

Tahran'da hava kirliliği okulları tatil ettirdi

İran'ın başkentinde ilk ve ortaokul öğrencileri üç gün okula gitmeyecek, hava kirliliğinin 150 mikrogram/metreküpü aştığı bildiriliyor.

Tahran'da hava kirliliği okulları tatil ettirdi

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 3 gün daha tatil edildi.

Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, yoğun hava kirliliği nedeniyle Firuzkuh ve Demavend ilçeleri hariç başkentteki tüm okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu.

Tahran'da 150 mikrogram/metreküpü aştığı açıklanan hava kirliliği nedeniyle kamyonlara getirilen kısıtlamaların devam edeceği ve tek-çift plaka düzenlemesinin de tüm şehirde uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan Elburz eyaletinde de hava kirliliği nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ülkede yaşanan hava kirliliği nedeniyle Tahran'ın yanı sıra, Elburz eyaletinin merkezi Kerec, Merkezi eyaletinin merkezi Arak, Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz, Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye ve İsfahan gibi birçok şehirdeki okullarda cumartesi ve pazar günü de eğitime ara verilmişti.

İran'da hafta sonu tatili perşembe ve cuma yapılırken cumartesi haftanın ilk günü.

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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