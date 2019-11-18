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18.11.2019 - 13:26 | | AA

Tahran'daki protestolarda kan aktı

Benzine yapılan yüzde 300 zammın depreme yol açtığı İran'da, başkentteki gösterilerde birçok kamu binası ve iş yeri ateşe verildi. Tahran'daki çatışmalarda bir güvenlik görevlisi öldü.

Tahran'daki protestolarda kan aktı

İran'ın başkenti Tahran'da benzin zammını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İran genelinde, benzin zammına karşı gösteriler dün gece de devam etti. Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, dün geceki gösterilerde Tahran'ın batısındaki Melerd, Şehriyar, Emiriye ve Kudüs ilçelerinde posta merkezleri, banka şubeleri, devlete ait binalar ve iş yerleri yakıldı.

Kudüs ilçesinde devam eden gösteriler sırasında bir cami, Sebaşehr beldesinde ise belediye binası ateşe verildi. Tahran'ın merkezinde ise güvenlik güçlerine ait otobüs yakıldı.

Melerd'de göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Şiraz, İsfahan ve Kerec kentlerinde ana caddeler göstericiler tarafından kurulan barikatlarla trafiğe kapatıldı.

Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde de gösteriler oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İsfahan merkezde İran lideri Ali Hamaney'in resminin olduğu afişin ateşe verildiği görüldü.

Huzistan'da 180 kişi gözaltına alındı

Elburz, Fars, İsfahan ve Huzistan'da okullar tatil edilirken İsfahan'da güvenlik nedeniyle metro seferleri durduruldu.

Huzistan Valisi Gulam Rıza Şeriati, eyalet genelinde devam eden olaylar nedeniyle 180 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Huzistan Adliyesi Genel Başkanı Sadık Muradi ise göstericilerin liderlerini tutukladıklarını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu İstihbaratı da Şiraz'da gösterileri organize eden 3 kişiyi yakaladıklarını bildirdi.

Kirmanşah'taki gösterilerde bir polis ölmüştü

İran'da benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle başta Tahran olmak üzere Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Yezd, Kirman ve Kereç gibi kentlerde cuma gününden bu yana gösteriler devam ediyor.

Göstericiler birçok kentte petrol istasyonları, banka şubeleri ve polis araçlarını ateşe verilirken Kirmanşah kentinde cumartesi günü meydana gelen olaylarda da binbaşı rütbesinde bir polis memuru hayatını kaybetmişti.

Gösteriler nedeniyle ülke genelinde 1000'den fazla eylemcinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

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