‘Takas filan olmayacak!’

Hürmüz Boğazı’nda İran ile İngiltere arasında yaşanan gelişmeler sonrasında kriz sürerken, Tahran’ın “tankerlerin takas edilmesi” önerisine Londra’dan “ret” geldi. İngiliz hükümeti, İran’la petrol tankerlerinin takas edilmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiliz BBC radyosuna yaptığı açıklamada, gelinen noktada tankerlerin karşılıklı olarak serbest bırakılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını savundu. Raab, “Bu teklif edilemez. Bir çeşit al-ver işlemi değil bu. Bu, tamamen uluslararası kanunlar ve uluslararası hukuk sistemiyle alakalı. Biz de, yasaların geçerli olması konusunda ısrarcıyız” ifadelerini kullandı.

Raab ise, Sky News’a yaptığı açıklamada da İran’ın “karanlıktan çıkmak istiyorsa uluslararası kurallara uyması” gerektiğini söyledi. Raab, İran tarafından el konulan petrol tankerinin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek “Yasadışı olarak yabancı gemileri alıkoyamazsınız” dedi. Buna karşın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, İngiltere’nin İran tankerini alıkoymasının yasadığı olduğunu söyledi ve bundan zararlı çıkacağını savundu. İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi de, “İngiltere gemimizi serbest bırakırsa, el koyduğumuz İngiliz petrol tankeriyle ilgili yargı sürecini hızlandırırız” demişti.

İngiltere Temmuz ayı başlarında İran’a ait bir petrol tankerine Cebelitarık’ta el koymuş, söz konusu tankerin uluslararası yaptırımlara aykırı olarak Suriye’ye petrol taşıdığını öne sürmüştü. Bir süre sonra bu kez İran Cumhuriyet Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz petrol tankerini alıkoydu. Her iki ülkede tankerleri ellerinde tutmaya devam ediyor.

İran ve Rusya’dan ortak tatbikat

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, İran ile Rusya’nın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda ortak tatbikat düzenleyeceğini söyledi. Rusya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılmak için Rusya’nın St. Petersburg kentinde bulunan Hanzade, İran resmi haber ajansı IRNA’ya açıklama yaptı. İran ile Rusya’nın askeri iş birliği mutabakatı imzaladığını aktaran Hanzade, “İran ile Rusya Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu, Mekran Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda ortak tatbikat düzenleyecek” ifadelerini kullandı. Hanzade, ortak askeri tatbikatın yıl sonuna kadar gerçekleşmesini beklediklerini

kaydetti.

‘Hayatınızı tehlikeye atmayın’

İran Devrim Muhafızları, İngiliz gemisi Stena Impero’yu alıkoymadan önce İngiliz savaş gemisini uyardıklarını belirterek, o anlara ait görüntüleri yayınladı. İran medyasında yer alan habere göre, İngiliz tankerine el koyan İran’ın, yakınlarda bulunan İngiliz savaş gemisiyle yaptığı telsiz görüşmelerinin yer aldığı görüntülerde, Devrim Muhafızları’nın “Hayatlarınızı tehlikeye atmayın” uyarısında bulundukları görülüyor.

Devrim Muhafızları telsiz görüşmesinde “Bu IRGC (İran Devrim Muhafızları) Donanması devriye botu. Tanker benim kontrolüm altında. Operasyona müdahale etmeyin” ifadelerini kullanıyor. Devrim Muhafızları’na cevap veren savaş gemisi ise, “Bu İngiliz savaş gemisi F-236. Bir ticaret gemisi ile uluslararası kabul görmüş sularda seyir halindeyiz” diyor. Bu yanıtın üzerine yeniden konuşan Devrim Muhafızları sözcüsü, “Hayatlarınızı tehlikeye atmayın” uyarısında bulunuyor.