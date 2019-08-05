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05.08.2019 - 15:35| DHA

Taksici, parası olmayan müşteriyi zincirledi!

Ukrayna’da bir taksici, parası olmayan müşterisini evinin bodrum katına zincirledi.

Taksici, parası olmayan müşteriyi zincirledi!

Müşteri, başkent Kiev’den Sumi’ye gitmek için taksiye bindi. İneceği yere geldiğinde parası olmadığını söyleyen müşteri, bankayı arayarak kredi çekmek istedi. Borçları olduğu için kredisi onaylanmayan müşteri tekrardan Kiev’e dönmeyi teklif ederek, taksi parasını orada vereceğini söyledi.

Taksici, Kiev’e geldiklerinde de para bulamayan müşterisini evine götürerek bodrum katına zincirledi. Bacaklarından zincirlenen müşteri, 7 saatin sonunda kendisini bağlayan zincirlerden kurtuldu ve polise gitti. Taksiciden şikâyetçi olmasının ardından polis, taksiciyi gözaltına aldı. Müşterinin borcunun 7 bin grivna (yaklaşık 1,500 TL) olduğu bildirildi.

 

 

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