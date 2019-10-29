29.10.2019 - 13:33 | | AA
Taliban Afganistan'ı kana buladı
Örgütün Cüzcan vilayetinde düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi ve bir sivil hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesine düzenlediği saldırıda 21 kişinin öldüğü bildirildi.
Akça İlçe Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Akça merkezindeki Balahisar Kalesi'ne saldırdığını söyledi.
Saldırıda 20 güvenlik görevlisiyle bir sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Subhani, beş polisin de yaralandığını söyledi.
Subhani, saldırı sonucu kalenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini ve militanların beş güvenlik görevlisini esir aldığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 27 askerin öldüğü iddia edildi.
'Pes' dedirten hırsızlık kamerada! Apartmanın kapısını...Konya’da bir apartmanın bahçesindeki demir kapıyı yerinden sökerek çalan kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Olay, dün saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kayacıkaraplar Mahallesi Ten Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın girişine gelen kimliği belirlenemeyen şahıs, demir kapıyı yerinden sökerek yanında getirdiği seyyar arabanın üzerine yerleştirdi. Rahat tavırlarıyla hareket ederek bölgeden uzaklaşan şüpheli şahıs saniyeler içinde kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasını inceleyen apartman sakinleri durumu polise habere verdi. Olay yerine gelen polis kapıyı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.