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29.11.2019 - 00:25 | | AA

'Talimatı vermedim' dedi ve istifa etti!

Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde, göstericilerin öldürülmesi üzerine Vali Adil Duheyli istifa ettiğini açıkladı.

'Talimatı vermedim' dedi ve istifa etti!

 

İstifası sonrası yerel bir televizyon kanalına konuşan Duheyli, "Kent halkını koruyamayan bir vali görevinden istifa etmeli. Göstericilere yönelik şiddet kullanılması talimatı bizim tarafımızdan verilmedi." dedi.

Zikar'da Başbakan Adil Abdulmehdi'nin talimatı üzerine kurulan kriz masasında yer alan General Cemiş eş-Şammari'nin göstericilere karşı şiddet kullanılması talimatı verdiği iddia edilmişti. Bunun üzerine Abdulmehdi, Şammari'yi görevden almıştı.

Irak'ta güvenlik güçlerinin, Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 230 kişi yaralandı.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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