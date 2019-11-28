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28.11.2019 - 20:35 | | AA

Tam 4 milyon euroya satıldı! Mozart 13 yaşındayken yapıldı...

Avusturyalı müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart'ın çocukluk portesi Fransa'da yapılan açık artırmada 4 milyon euroya (25,4 milyon liraya) satıldı.

Tam 4 milyon euroya satıldı! Mozart 13 yaşındayken yapıldı...

 

BBC'nin haberinde, Mozart 13 yaşındayken yapılan portrenin temasının, müzik dehasının 1770'de İtalya'da verdiği konser olduğu belirtildi.

Christie's müzayede evi yetkilisi Astrid Centner, portrenin muhtemelen İtalyan ressam Giambettino Cignaroli tarafından çizildiğini açıkladı.

Müzayede evi, 4 milyon avroya satılan portrenin, Mozart hayranı bir kişi tarafından yaptırıldığını, ünlü müzisyenin önündeki tüm kompozisyonu gösterdiğinden büyük ilgi gördüğünü ve tahmin edilenin üzerinde bir rakama satıldığını bildirdi.

Tam 4 milyon euroya satıldı Mozart 13 yaşındayken yapıldı...

Müzikologlar, portrede görülen notaların, Mozart tarafından bestelenmiş olabileceğini söylerken, bazıları, Venedikli besteci Baldassare Galuppi'ye ait olabileceğini iddia ediyor.

Portrenin Fransız piyanist Alfred Cortot'un koleksiyonundan Christie's müzayede evine geldiği ifade edildi.

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