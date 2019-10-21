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21.10.2019 - 18:31 | | DHA

Tam 8 bin yıllık! Tarihin en eskisi...

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi emirliğinde yapılan kazılarda keşfedilen tarihin en eski doğal incisi, müzede sergilenmeye başlandı.

Tam 8 bin yıllık! Tarihin en eskisi...

 

Abu Dabi yakınlarındaki Marawah Adası'nda devam etmekte olan arkeolojik kazılarda, 2017 yılında bulunan inci, yapılan karbon testleriyle milattan önce 5800 ile 5600 yıllarından kalma olduğu belirlendi.

Tam 8 bin yıllık Tarihin en eskisi...

BAE Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Abu Dabi şehrinde Louvre Müzesi'nde sergilenmeye başlanan tarihin eski doğal incisi, yaklaşık 8 bin yıllık ve Neolitik döneme ait.


Tam 8 bin yıllık Tarihin en eskisi...

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