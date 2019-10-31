‘Tarihi an’

Suriye’de siyasi çözüme katkıda bulunması beklenen “Suriye Anayasa Komitesi”nin açılış toplantısı, dün İsviçre’nin Cenevre kentinde yapıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Burada rejim ve muhalefet üyeleri yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an” dedi. Komite’nin Suriyeli 150 üyesinin de hazır bulunduğunu belirten Pedersen, bu kişilerin farklı din, bölge ve deneyimlerden gelmesinin sürece büyük katkıda bulunacağını söyledi. Pedersen, “Komite, bazı prensiplere dayanarak toplanıyor. Bunlar BM şartı, Güvenlik Konseyi kararları, Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, egemenliği ve anayasa yapımının Suriyelilerin öncülük ettiği ve sahibi bir süreç olduğu ilkelerimizi oluşturuyor” diye konuştu. “Ekibimden anayasanıza ne yazacağınızı söylemesini beklemeyin. Siz Suriyeliler, bu Komite’nin üyeleri, taslağınızı kendiniz hazırlayacaksınız ve Suriye halkı onaylayacak” diyen Pedersen, ara buluculuk görevini üstleneceğini vurguladı.

Ortak nokta odak

Anayasa Komitesi’nin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra ise, farklılıklar yerine ortak noktalara odaklanmayı hedeflediklerini, iki taraf arasında güven artırıcı önlemler kapsamında ele alınan alıkonulanlar dosyasının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. “Geçmişte başaramadıklarımızı başarmayı umduğumuz için buradayız” diyen Bahra, “150 kişinin birçok konuda farklılıkları var. 8 acı dolu yıldan sonra farklılıklara değil, benzerliklere odaklanmak üzere kararlılık içinde buraya geldik” dedi.

Revizyon sinyali

Esad rejimini temsil eden Ahmed Kuzbari de, 4 temel ilkelerinin bulunduğunu belirterek, bunları “ülkenin bağımsızlığı, birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği” şeklinde sıraladı. Yeni anayasa yazmaya da mevcut olanı revize etmeye de hazır olduklarını vurgulayan Kuzbari, ne olursa olsun ön şart kabul etmeyeceklerine işaret etti. Anayasa Komitesi toplantılarının gelecek 2 gün boyunca Pedersen’in başkanlık edeceği oturumlarla devam etmesi, ardından yalnızca 45 kişilik yazım kurulunun iştirakiyle en az bir hafta boyunca Cenevre’de sürmesi bekleniyor. Kurulma süreci, 2015’de BM Güvenlik Konseyi kararıyla başlatılan komite, Suriye rejimi ve muhaliflerin listeler konusunda uzlaşamaması nedeniyle hayata geçirilememişti. BM Özel Temsilcisi Pedersen’in yoğun çabaları sonucu rejim ve muhalifler arasında uzlaşmaya geçen ay varılmıştı. Şam rejimi ve muhalif gruplardan temsilcilerin yanı sıra Suriye sivil toplumunun değişik kesimlerinin yer alacağı 150 üyeli komiteye kimlerin gireceği, aylar süren pazarlıklara konu olmuştu.

‘Türk varlığını Şam kabul etti’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre’de Suriye Anayasa Komitesi ön görüşmeleri kapsamında üçlü bakanlar toplantısının ardından Türk ve İranlı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi. Lavrov, Suriye’de atılacak adımların ayrımcılık yapılmadan ve herhangi bir ön koşul olmaksızın gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye, Rusya ve İran’ın ortak bildirisinin Suriye’nin toprak bütünlüğünü teyit ettiğinin altını çizen Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran’ın bu ülkedeki askeri varlıklarının rejim tarafından kabul edildiğini söyledi.

Guterres Türkiye’ye geldi





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Arabuluculuk Konferansı’na katılmak üzere dün İstanbul’a gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştü.