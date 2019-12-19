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19.12.2019 - 05:37 |

Tarihi azil kararından sonra Trump'tan ilk açıklama!

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun azil kararının ardından Başkan Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump "Demokratlar seçim zaferimi hükümsüz kılmaya çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Tarihi azil kararından sonra Trump'tan ilk açıklama!

Beyaz Saray Basın Ofisi, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanma" ve "Kongre'nin işleyişini engelleme" başlıklarından oluşan azil maddelerini onaylamasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bugün, milletimiz tarihine Temsilciler Meclisi en utanç verici siyasi bölümlerinden birisi olarak geçmiştir." ifadesine yer verildi.

Söz konusu suçlamaların Cumhuriyetçi vekillerin hiçbirinden destek almadığına işaret edilen açıklamada, ortada "hiçbir yanlış olmamasına rağmen" azil maddelerinin Temsilciler Meclisi Genel Kurulundan geçtiği vurgulandı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat ve Adalet Komitelerindeki azil oturumunda Başkan Trump'a hiçbir şekilde söz hakkı verilmediğinin vurgulandığı açıklamada, "Tüm bu maskaralık, Demokratların bu ülkenin halk için çalışan bir Kongreye ihtiyaç duyduğuna dair görüşlerini kaybettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Demokratlar'ın Başkan Trump'a yönelik sınırsız kinleri, 2016 seçim sonuçlarını etkisiz hale getirme ve 2020 seçimlerine uygunsuz şekilde etki etme arzularını besliyor." görüşüne yer verildi.

"Amerikan halkı bunlara kanmıyor"

Açıklamada, "Amerikan halkı bu utanç verici davranışa kanmıyor. Başkan Trump'ın, Senato'nun Temsilciler Meclisi'ndeki süreç boyunca görmezden gelinen düzen, adalet ve yargı sürecini sağlayacağına dair inancı tam. Trump, bundan sonraki adımlar için hazır ve tamamen aklanacağına güveniyor." ifadeleri kullanıldı.

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