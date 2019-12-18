Tarihi rekor! 40,9 derece...

Güney yarımkürede yer alan ve yaz mevsiminin yaşandığı Avustralya'nın dün kaydedilen en sıcak günü yaşadığı bildirildi.

Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, salı günü ülke genelinde ölçülen sıcaklık ortalamasının, 7 Ocak 2013'te kaydedilen 40,3 dereceyi aşarak 40,9'a ulaştığı belirtildi.

Uzmanlar, ülke genelinde sıcaklığın bugün daha da artacağını, cuma gününden itibaren ise düşeceğini tahmin ediyor.

Ülkede en yüksek sıcaklık, kıtanın güneyindeki Oodnadatta Çölü'nde Ocak 1960'ta 50,7 derece kaydedilmişti.

Kıta genelinde, yüksek sıcaklıklar ve güçlü rüzgarların körüklediği yangınlar, bir aydan uzun süredir söndürülemiyor.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 2,7 milyon hektarlık alanda etkili olan 110 noktadaki yangınlarda, geçen ay 6 kişi hayatını kaybetti, 740 ev kül oldu.