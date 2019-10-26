MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya'Tarihin en kuvvetli yangını' 2 genç kız hayatını kaybetti
26.10.2019 - 21:49 |

'Tarihin en kuvvetli yangını' 2 genç kız hayatını kaybetti

Meksika'nın, ABD'nin California eyaleti sınırına yakın Baja California eyaletinde çıkan orman yangınında 2 genç kız yaşamını yitirdi.

'Tarihin en kuvvetli yangını' 2 genç kız hayatını kaybetti

Meksika Sivil Koruma Direktörü Antonio Rosquillas, yaptığı açıklamada, Baja California eyaletinde orman yangını çıktığını, yangında 15 ve 19 yaşında iki kızın hayatını kaybettiğini belirtti.

"Baja California tarihinin en kuvvetli yangınıyla karşı karşıya." ifadesini kullanan Rosquillas, yangında 125 evin tamamen yandığını bildirdi.

Rosquillas, yangını pazar günü kontrol altına almayı umduklarını kaydetti.

ABD'nin California eyaletinde geçen hafta başlayan yangınların tehlikeli şekilde yerleşim yerlerine doğru genişlemesi üzerine binlerce kişi tahliye edilmişti.

Havanın kuru oluşu ve hızı saatte 113 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangınların yaklaşık 4 bin hektar alana yayıldığı, tedbir için eyalette elektrik kesintisine gidildiği ifade edilmişti.

California'daki yangınlarda zorunlu elektrik kesintilerinden yaklaşık yarım milyon insanın etkilendiği bildirilmişti.

İki yıl önce aynı bölgede çıkan yangınlarda 44 kişi hayatını kaybetmişti.

Öldürüp, dayısının bahçesine gömdüBakırköy'de, Ali Malkara, sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği komşusu Hüseyin Seyman'ı(85) Silivri'ye götürüp başından tabanca ile vurarak öldürdü.  Seyman'ı dayısının evinin yanındaki bahçeye gömen Malkara tutuklandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkunç ölüm! Evde feci halde bulundu

Korkunç ölüm! Evde feci halde bulundu

2. devir... Sayısal Loto sonuçları açıklandı...

2. devir... Sayısal Loto sonuçları açıklandı...

Buraya gömmüş! 100 saatlik inceleme sonrası her şey ortaya çıktı

Buraya gömmüş! 100 saatlik inceleme sonrası her şey ortaya çıktı

Narkotik'ten uyuşturucu tacirlerine suçüstü!

Narkotik'ten uyuşturucu tacirlerine suçüstü!

Sıradaki Haber