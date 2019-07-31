Tatar’dan Miçotakis’e ‘tarihi’ hatırlatma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, önceki gün gerçekleştirdiği Güney Kıbrıs ziyaretinde Türkiye ve KKTC’ye ilişkin açıklamalarına cevap verdi. Tatar, Miçotakis’in ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Güney Kıbrıs’ta söylediklerinin, Yunanistan’da iktidarlar değişse de Yunan politikacıların Kıbrıs’la ilgili hayalleri ve yanlış politikalarının değişmeyeceğini yeniden gösterdiğini vurguladı.

Tatar, “Miçotakis, ‘Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi, Türk işgaline son verilmesidir’ derken tarihi gerçekleri göz ardı ediyor. Miçotakis, Türkiye’nin Yunanistan’ın 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ı Helen yapmak üzere gerçekleştirdiği kanlı darbe ve Kıbrıs Türk Halkı’nın çağrısı üzerine, bizlerin can ve mal güvenliği için garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs’a geldiğini inkara kalkışıyor ama boşuna gayret gösteriyor” ifadelerini kullandı. Miçotakis inkar etmeye ve gerçekleri çarpıtmaya çalışsa da Türkiye’nin Kıbrıs’ın faşist Yunan Devleti’nin hegemonyasına girmesini engellediğini hatırlatan Tatar, ayrıca Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nü katliamlardan koruduğunu ve Yunanistan’a demokrasinin geri gelmesini sağladığını da kaydetti. Tatar, “Miçotakis unutmasın ki cunta idaresinden kaçan babası eski Yunanistan başbakanlarından Konstantin Miçotakis, Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesinden sonra cuntanın çökmesi sonucu Yunanistan’a dönebilmiştir” dedi.

Maraş’ta geri adım yok

Tatar, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle tehdide kalkışan, gerekirse güç kullanabileceklerini ima eden ve Avrupa Birliği’ni (AB) yardıma çağıran Yunanistan ve Rum tarafının, KKTC ve Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki haklarını korumaktan uzak tutmasının mümkün olmayacağını bilmesi gerektiğinin altını çizdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Miçotakis’le düzenledikleri basın toplantısında, “Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmeleri devam ettirmek için Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine son vermesini, Kıbrıs Türk tarafının Maraş’la ilgili planlarından vazgeçmesini” ön şart koştuğunu anımsatan Tatar, Rumlarla yapılacak temaslarda çok dikkatli olunması gerektiğini yineledi. tatar, şöyle devam etti:

“Anastasiadis, Kıbrıs’ta artık federal bir çözüme ulaşılmasının mümkün olmadığına yönelik sözleriyle bizim hükümet olarak ne denli haklı olduğumuzu doğrularken Rum tarafı ile iyi düşünülmeden yapılacak görüşmelerin halkımıza zarar vereceği yönündeki saptamamızı da doğrulamıştır. Türk tarafının, hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması önerisine karşı çıkarken Maraş konusunda ortak komite kurulmasını önerecek kadar gerçeklerden uzaklaşan Rum liderin görüşme süreci için ön şartlar ileri sürmesi, niyetinin anlaşma değil Kıbrıs Türkü’nü oyalama olduğunu ispatlamaktadır. Ancak herkes bilsin ki KKTC hükümeti olarak Maraş konusunda da geri adım atmayacağız. Envanter çalışmalarımız başlamıştır ve yapılması gerekenler sırasıyla yapılacaktır.”