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02.12.2019 - 14:52 | | İHA

Tayfun alarmı: 100 bin kişi tahliye edildi!

Filipinler’de Aralık ayında nadir olarak görülen tayfun öncesinde 100 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Tayfun alarmı: 100 bin kişi tahliye edildi!

Filipinler’de Aralık ayında nadir olarak görülen tayfun öncesi alarm verildi. Başkent Manila’nın yanı sıra ülkenin büyük bir kısmını vurması beklenen Kammuri Tayfunu nedeniyle Luzon adasında bulunan Albay bölgesinde 100 bin kişi tahliye edildi. Albay Valisi Al Francis Bichara, halkı tahliye etmek zorunda olduklarını ifade ederek, “Evlerinden ayrılmak isteyenleri polisin yardımıyla bölgeden tahliye etmek durumundayız” ifadesini kullandı. Alınan önlemler kapsamında okullarda bugün eğitime ara verildi.

Tayfunun hızının saatte 185 kilometreyi bulabileceğini ifade eden yetkililer, Luzon’da metrekareye 20 ila 30 santimetre yağış düşmesi beklendiği ve şiddetli yağışın sel ve toprak kaymasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yerel olarak Tisoy adı verilen Kammuri Tayfunu’nun yarın sabah erken saatlerde ülkenin en büyük ve en kalabalık adalarından biri olan Luzon’a ulaşması bekleniyor.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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